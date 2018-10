Deadpool: Jake Gyllenhaal elogia apertamente Ryan Reynolds

Jake Gyllenhaal ha scritto qualche riga per elogiare pubblicamente Ryan Reynolds, l'attore che interpreta il ruolo del Mercenario Chiacchierone. La notizia è stata riportata per prima da Variety perché proprio Variety ha chiesto all'attore un tributo a Ryan.

Come ormai già sapete quasi tutti, Gyllenhaal interpreterà il ruolo di Quentin Blake/Mysterio nel film in uscita il prossimo anno per il Marvel Cinematic Universe, Spider-Man: Far From Home. L'attore si è messo a riflettere sul suo primo incontro con Reynolds e su come i due attori siano diventati amici intimi nel corso degli anni. Ecco una parte della "missiva" d'elogio:

"Ryan ha costruito la casa di Deadpool mattone per mattone, realizzando uno spazio che lo ha ispirato e lo ha lasciato libero di coprirne ogni centimetro. Il notevole successo di Deadpool potrebbe aver scioccato i colletti bianchi che hanno finanziato quel film di supereroi, ma per le persone che conoscono e amano Ryan, non è stata una sorpresa che l'intero maledettissimo globo si sia mobilitato - non appena ne ha avuto la possibilità - per vederlo in tutte le sue sfaccettature: i confini tra luce e tenebre, l'arguzia brillante, che scaturisce da una vita di sensibilità e tristezza, e contro ogni previsione, la grande apertura. Ma non fraintendete: tutta la disinvoltura che Ryan proietta sullo schermo è frutto di lavoro instancabile. Scrive tutta la notte così da poter essere presente per i suoi figli e per la moglie durante il giorno (e grazie al gin Aviation). Così spesso - troppo spesso - le persone incredibilmente talentuose del nostro mondo incanalano la parte del leone nel loro lavoro e lui lo fa splendidamente il lavoro di scrittore e comico ma la parte migliore di Ryan lui la riserva ad essere il migliore amico, padre e marito possibile. E questo, per me, è il vero segno del potere."

Deadpool 2 è attualmente disponibile in home video e in digitale. La sinossi recita:"Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo."