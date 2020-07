Deadpool, in che modo il personaggio potrebbe essere introdotto nel MCU?

Da quando 20th Century Fox è stata acquisita da Disney, la domanda più fequente è stata scuramente "Come verranno introdotti Deadpool, gli X-Men e gli altri personaggi Marvel/FOX nel MCU?". Proviamo a darci una risposta.

I colleghi di Screen Rant hanno detto la loro su quella che potrebbe essere la più efficace modalità di inserimento di personaggi come Deadpool o gli X-Men nel più grande universo Marvel sotto l'egida dei Marvel Studios.

Tenendo presente le precedenti dichiarazioni di Kevin Feige sul non voler alterare le caratteristiche di base di Deadpool, e anche il fatto che al momento il terzo film sul mercenario chiacchierone non sembri essere una priorità per gli Studios, le possibilità per un arrivo non troppo lontano del personaggio nel MCU ci sarebbero comunque.

Secondo il sito, infatti, l'ideale sarebbe introdurre Deadpool (ma anche alcuni X-Men, volendo) come personaggio secondario, o comunque non focalizzandosi unicamente su di lui. Un po' come fatto con l'Hulk di Mark Ruffalo, che invece di avere un film a lui dedicato, è stato sviluppato man mano con il procedere dei film, corali o meno (da The Avengers a Thor: Ragnarok, per poi tornare nuovamente agli Avengers).

Ma per poter funzionare al meglio, questa o qualunque altra opzione si voglia prediligere, l'assunto di base dovrebbe comunque essere l'esistenza di un Multiverso, quale che sia la sua definizione e composizione nel MCU, che in teoria dovremmo presto andare ad esplorare. Screen Rant ipotizza qualcosa nello stile Arrowverse e Crisi sulle Terre Infinite, ma non necessariamente, dato che anche le regole dei viaggi nel tempo nel MCU sembrano essere differenti.

Questa soluzione permetterebbe quindi di ovviare a diverse questioni, in primis quella di non dover "rinnegare" i precedenti film (o eseguire alcun tipo di ret-con) e mantenere il Deadpool di Ryan Reynolds anche in caso di un nuovo casting per il ruolo (più universi, più Deadpool?). Ma anche il non dover alterare per forza in maniera massiccia i piani per le più imminenti fasi, dando però l'opportunità al personaggio di essere comunque presentato e inglobato nella più ampia narrazione, sembra un vantaggio considerevole. Inoltre, renderebbe anche più fluide le dinamiche tra Deadpool e i vari personaggi, soprattutto quelli che utilizzano dei registri abbastanza differenti.

E voi, che ne pensate? Credete che introdurre Deadpool come personaggio secondario possa essere la soluzione migliore? Fateci sapere nei commenti.