Deadpool, Hugh Jackman commenta il debutto di Ryan Reynolds nell'MCU

La star di X-Men, Hugh Jackman, ha dedicato un commento divertente all'amico e collega Ryan Reynolds, nella settimana del debutto dell'attore canadese nel Marvel Cinematic Universe. Deadpool è finalmente entrate nell'MCU; Reynolds ha indossato il costume del suo personaggio più noto per un video che promuove il suo ultimo film, Free Guy.

Il video ha chiaramente mandato in tilt il web, in gran parte perché Ryan Reynolds non interpreta Wade Wilson da Deadpool 2, uscito nel 2018. Un terzo film è attualmente in fase di sviluppo ai Marvel Studios per condurre in maniera corretta il personaggio all'interno dell'MCU.



Jackman ha commentato il post di Reynolds sul video per Free Guy e ha scherzato sul fatto che non fosse menzionato:"Wow! 4:12 e nessuna menzione per me. DP la tua terapia sta funzionando!!!" ha scritto l'attore.

Si tratta ovviamente di un altro capitolo del lungo botta e risposta scherzoso tra i due amici tramite i social. I due si supportano pubblicamente; Ryan Reynolds soffre d'ansia e Hugh Jackman l'ha confortato proprio attraverso i social.

Da quando Hugh Jackman ha lasciato la saga di X-Men e il ruolo di Wolverine, Ryan Reynolds ha sempre cercato di riportarlo nell'universo dei supereroi, magari in un film su Deadpool.



Per il momento gli sforzi di Reynolds non hanno funzionato, nonostante qualche indizio: Hugh Jackman ha pubblicato delle storie misteriose su Wolverine che hanno mandato in visibilio i fan. Per ora niente di ufficiale ma le novità potrebbero essere dietro l'angolo e vi terremo aggiornati.