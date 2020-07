Deadpool faceva il verso ad Harrison Ford: scoprite l'easter egg di Indiana Jones

Avete in mente di festeggiare il compleanno di Harrison Ford guardando un film di Indiana Jones o di Star Wars in cui ha recitato? Buona idea, ma aggiungete anche Deadpool 2 alla lista, perché a quanto pare conteneva un riferimento al mitico Indy e ai Predatori dell'Arca Perduta.

A rivelarlo ci ha pensato lo stesso Rayan Reynolds, postando una serie di immagini nelle sue storie di Instagram. Tra queste compare anche uno scatto tratto da Deadpool 2, in cui l'inopportuno antieroe fugge da un gruppo di scagnozzi, tenendosi una mano sulla testa e gridando a Dopinder di mettere in moto l'auto.

La scena, ha spiegato, era ispirata alla sequenza in cui Indiana Jones scappa a gambe levate inseguito dai guerrieri dell'Amazzonia, gridando al pilota Jock di mettere in moto il velivolo che li avrebbe tratti in salvo. Il fatto che Deadpool abbia la mano sul capo pur non indossando un copricapo è una chiara presa in giro al cappello sfoggiato da Harrison Ford.

Non potevamo aspettarci niente di meno, visto che nei film dedicati a Wade Wilson si infrange spesso la quarta parete e ci sono moltissimi riferimenti divertiti ad altre opere o agli stessi attori. Intanto continuano le scherzose provocazioni tra Hugh Jackman e Reynolds, e a quanto pare Deadpool potrebbe mettersi contro l'intero Marvel Universe in un film diretto da Michael Bay.