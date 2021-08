Deadpool, la folle idea di Ryan Reynolds: 'Volevo un crossover con Bambi'

Che Ryan Reynolds sia l'interprete perfetto per Deadpool lo sappiamo ormai da un po': la star di Free Guy condivide con il personaggio Marvel il gusto per la provocazione e per il politicamente scorretto e non sembra aver intenzione di tirare il freno neanche davanti ai suoi datori di lavoro.

A raccontare questo episodio in particolare è stato Reynolds stesso che, dopo aver presentato su Twitter un improbabile musical di Deadpool, ha parlato della folle idea di un crossover tra il mercenario dalla bocca larga e... Bambi!

"Volevo girare un corto in cui Deadpool interroga il cacciatore che ha ucciso la mamma di Bambi. [...] Il problema è che Deadpool è prima di tutto un suo grandissimo fan, quindi la cosa sarebbe finita con Deadpool a chiedergli cosa si provi ad essere uno dei personaggi Disney più odiati di sempre! Ovviamente Disney non ha voluto saperne" sono state le sue parole.

Che dire: capiamo la posizione di Disney, ma non possiamo negare che un'idea del genere stimoli decisamente la nostra curiosità! E voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere il nostro eroe empatizzare con un personaggio così crudele e odiato? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, il nostro Deadpool è sbarcato su TikTok