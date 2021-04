Deadpool, meglio Fenomeno o King Shark? Ryan Reynolds lancia la sfida

'Cos'è questo, un episodio crossover?' direbbe il Mr. Peanutbutter di Bojack Horseman: vedere interagire personaggi Marvel e DC non capita troppo spesso, ma si sa, quando di mezzo c'è Ryan Reynolds l'impossibile rischia di diventare possibile in un batter d'occhio. Ma cosa c'entra stavolta il nostro Deadpool?

Il fatto è presto detto: il nostro eroe, che ha recentemente lanciato delle velenose frecciatine al creatore di Deadpool, ha infatti posto sui social un'interessante domanda ai suoi fan, mettendo a paragone un protagonista del film sul suo Wade Wilson e un suo rivale di stazza simile ma targato DC.

Stiamo parlando di Fenomeno e del King Shark visto nel trailer di The Suicide Squad: su Instagram, infatti, Reynolds ha messo a paragone la scena del trailer in cui vediamo il personaggio di Sylvester Stallone far scempio di un suo nemico ad una piuttosto simile in cui vediamo il nostro Juggernaut riservare un trattamento analogo proprio al mercenario dalla bocca larga.

"Chi lo strappa meglio?" chiede Reynolds ai suoi follower postando una foto che unisce le due sequenze. E voi, da che parte state? Marvel o DC? Fenomeno o King Shark? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, Zazie Beets ha parlato del futuro della sua Domino dopo Deadpool 2.