Deadpool, un fan poster immagina il debutto nel Marvel Cinematic Universe

Questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe dovrebbe vedere l'esordio di alcuni personaggi il cui ingresso in scena viene chiesto a gran voce ormai da anni: parliamo ovviamente di gente come i Fantastici 4, gli X-Men e, ovviamente, Deadpool.

Tra il personaggio di Ryan Reynolds e i fan Marvel è stato amore a prima vista, come dimostra il successo di critica e pubblico riscontrato dai due film MCU-free dedicati al mercenario dalla bocca larga e dalla battuta sempre pronta.

Cos'aspetta Disney, dunque? Le questioni relative ai diritti sul personaggio hanno sicuramente rallentato il processo, e in fondo qualche titubanza immaginiamo ci sarà stata anche per le attitudini dello sboccato mutante, che generalmente tende ad assumere comportamenti poco consoni al pubblico a cui Disney è solita rivolgersi.

Il suo arrivo in pompa magna sembra però ormai solo questione di tempo, e per ingannare l'attesa un fan ha pensato bene di regalarci questo poster di un ipotetico film d'esordio di Deadpool nell'MCU. Cosa ne pensate? Vi convince o preferireste qualcosa di diverso?

Secondo alcune voci, intanto, Deadpool potrebbe avere qualche interesse nei confronti di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe; altro esordio che i fan attendono da tempo immemore è quello dei già nominati X-Men, che potrebbero forse avere qualche possibilità di debuttare nell'MCU in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.