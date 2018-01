Deadpool fa gli auguri di Buon Compleanno alla leggendaria Betty White!

Deadpool himself ha usato i social network per fare un bell'augurio - esilarante come sempre - di Buon Compleanno alla super! Guardate pure cosa si è inventato!

Betty White ha compiuto 96 straordinari anni e si è guadagnata un augurio molto speciale da chi? Ma dal Mercenario Chiacchierone! il personaggio, interpretato da Ryan Reynolds, sta diventando così iconico (anche fuori dalle pellicole), che i suoi post social, e tutto quanto esca su di lui, si fa evento. E in questo caso non è diverso: guardate un po' come augura Buon Compleanno alla mitica Betty White!

Si vede pertanto una foto di lui che mangia un hot-dog e brinda alla foto di Betty White che mangia anche lei un hot-dog! Ma che bella è quest'immagine? Tenerezza "livello cuccioli".

Detto ciò ci chiediamo ancora quando uscirà il trailer di questo Untitled Deadpool sequel, che arriverà in sala tra circa quattro mesi, l'8 maggio, per la precisione.

Nel cast vedremo quindi, naturalmente, Ryan Reynolds come Wade Wilson (Deadpool), Morena Baccarin nei panni di Vanessa, T. J. Miller come Weasel, Leslie Uggams nei panni di Blind Al, Brianna Hildebrand come Negasonic Teenage Warhead, Stefan Kapičić nei panni di Piotr Rasputin (Colossus), Zazie Beetz come Neena Thurman (Domino), Josh Brolin nei panni di Nathan Summers (Cable), e Jack Kesy come Black Tom Cassidy.

Che ne pensate? Vi piace quest'immagine? E, che ne direste, sarebbe carino vedere un cameo della White in Deadpool 2, o no?