Deadpool devasta Scarlet Witch nel fan video di Doctor Strange che non ti aspetti

Deadpool arriva per devastare Scarlet Witch e salvare gli Illuminati dal loro tragico e sanguinoso destino in questo nuovo, esilarante fan video di Doctor Strange nel Multiverso della Follia pubblicato su YouTube e divenuto immediatamente virale.

Creato dal famoso canale Mighty Raccoon, che vanta oltre due milioni di iscritti, il supereroe super-scorretto di Ray Reynolds debutta con largo anticipo nel MCU e taglia la testa alla strega cattiva di Elizabeth Olsen proprio un attimo prima che la villain di Doctor Strange in the Multiverse of Madness possa spazzare via dalla faccia della Terra (838) gli Illuminati, il chiacchieratissimo gruppo di supereroi apparso nel film di Sam Raimi: come potete vedere nel video disponibile all'interno dell'articolo Deadpool, intrufolandosi nel quartier generale degli Illuminati, salva la vita di Mister Fantastic, Captain Marvel di Maria Rambeau e Captain Carter e Black Bolt uccidendo Scarlet Witch con un ridicolo attacco alle spalle.

Un esordio in grande stile per Deadpool, che sicuramente si sarà verificato in qualche dimensione parallela del Multiverso Marvel: comunque, per assistere al debutto ufficiale del personaggio nella saga dei Marvel Studios, bisognerà aspettare l uscita di Deadpool 3, nuovo capitolo della saga che per la prima volta si connetterà alla continuity del MCU.

Per altre letture, ecco cosa ha detto in queste ore Elizabeth Olsen sul futuro di Scarlet Witch, tra il chiacchierato film stand-alone e un possibile coinvolgimento nella serie tv Agatha: House of Harkness, prequel di WandaVision. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Doctor Strange nel Multiverso della Follia è in programmazione su Disney Plus.