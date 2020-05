Deadpool compare a sorpresa sul profilo di Bob Iger: novità in arrivo sul terzo film?

Dopo le recenti dichiarazioni del creatore di Deadpool Rob Liefeld, che ha affermato di conoscere i piani dei prossimi 5 anni del MCU, nei quali a detta sua non sarebbe incluso un terzo capitolo dedicato al personaggio di Ryan Reynolds, il CEO Disney Bob Iger ha risposto includendo il mercenario chiacchierone nella sua copertina di Twitter.

Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, infatti, insieme a Topolino, Buzz Lightyear, Ironman, Bart Simpson, Baby Yoda e i vari personaggi di proprietà della Casa di Topolino è presente in basso a destra anche Deadpool, tornato in mano ai Marvel Studios in seguito all'acquisizione della 20th Century Fox.

Iger e Kevin Feige hanno rivelato di voler proseguire la storia di Wade Wilson diverse volte nel corso degli ultimi mesi, tanto che lo stesso Reynolds ha confermato di essere al lavoro con i Marvel Studios per la realizzazione di Deadpool 3 proprio il dicembre scorso.

Dà allora non abbiamo effettivamente avuto più novità, ma gli sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese a gennaio hanno rassicurato i fan affermando che la saga rimarrà vietata ai minori, in quanto con ogni probabilità verrà distribuita sotto il banner dei 20th Century Studios.

Detto ciò, per saperne di più non ci resta che attendere ulteriori novità sullo sviluppo e l'eventuale data di uscita. Voi cosa ne pensate? Credete che Deadpool 3 arriverà entro i prossimi 5 anni? Fatecelo sapere nei commenti.