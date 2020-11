Deadpool: come farà lo svitato antieroe di Ryan Reynolds ad entrare nel MCU?

Con i lavori su Deadpool 3 ormai avviati, i fan iniziano a chiedersi come potrebbe avvenire l'ingresso del pazzo supereroe di Ryan Reynolds nel Marvel Cinematic Universe e una teoria interessante potrebbe indicare la soluzione perfetta.

È quasi scontato che il terzo film sarà un sequel diretto del secondo, per cui dovrebbe riprendere quanto visto nel finale. Ovviamente i film si sono più volte presi gioco del concetto di continuity e lo stesso protagonista ha ammesso che la timeline degli X-Men non ha molto senso. Semplicemente, le regole narrative che stanno alla base di molti film Marvel divengono esse stesse oggetto di derisione



In Deadpool 2 abbiamo visto l'eroe usare la tecnologia di Cable per tornare indietro nel tempo e salvare Vanessa ma, avendone l'opportunità, perché non tornare indietro anche per uccidere Ryan Reynolds prima che si unisca al cast di Green Lantern o la terribile versione di Deadpool che abbiamo visto in X-Men Origins: Wolverine? Sebbene simili trovate siano state utilizzate per scopi comici, potrebbero avere un certo ruolo anche in vista dell'adesione al MCU.

Sappiamo che WandaVision aprirà la porta al multiverso, un elemento fondamentale che verrà ripreso anche in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alcuni ipotizzano che sarà proprio Strange ad entrare in contatto con Deadpool. Dopotutto ha dimostrato di avere un grande ruolo nel proteggere il tempo e le sue diramazioni, per cui potrebbe non essere contentissimo nell'avvistare qualcuno che ce la mette tutta per incasinare in ogni modo le varie linee temporali.

Cosa ne pensate? Vorreste vedere un incontro tra Deadpool e Doctor Strange? Non mancherebbero riferimenti dissacranti alla carriera di Benedict Cumberbatch, a Sherlock Holmes e al suo ruolo nella guerra contro Thanos. Anche Ryan Reynolds è favorevole a Deadpool nel MCU, per cui non resta che attendere per scoprire la verità.