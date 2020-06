Deadpool, clamoroso! Ryan Reynolds e Michael Bay per un film Deadpool vs Marvel Universe?

Prendete quanto segue con le dovute pinze, ma un nuovo rumor appena emerso e subito rimbalzato sulle principali testate online internazionali afferma che Ryan Reynolds avrebbe proposto ai Marvel Studios un l'idea assolutamente folle per Deadpool 3.

L'indiscrezione arriva nientemeno che da Roger Wardell, noto per la pubblicazione di "scoop" incredibilmente esagerati e bollati come inattendibili sul momento solo per poi verificarsi davvero mesi, se non anni dopo: l'insider, tramite l'Hindustan Times, sostiene che Ryan Reynolds ha le idee chiarissime per Deadpool 3.

"Deadpool uccide il Marvel Universe di Fox è stata una delle idee proposte da Reynolds alla fine del 2019", esclama l'insider. "Michael Bay è in trattative per dirigere il film."

Ricordiamo che recentemente Reynolds ha lavorato con Bay nel film Netflix Six Underground, scritto proprio dagli sceneggiatori di Deadpool Rhett Reese e Paul Wernick. Sappiamo con certezza che Ryan Reynolds ha già incontrato i Marvel Studios e Kevin Feige negli ultimi mesi dello scorso anno, ma non è chiaro come si stia evolvendo il progetto dietro le quinte mentre entrambe le parti stanno studiando un modo per preparare l'ingresso di Deadpool nel MCU. Quella proposta da Wardell è una prospettiva a dir poco eccitante, ma come al solito è bene aspettare conferme ufficiali.

Ricordiamo, comunque, che in precedenza lo scooper aveva rivelato accuratamente diversi dettagli di Avengers: Endgame, come il nuovo Thor in sovrappeso, la scena "Hail Hydra" di Captain America, il cameo di Stan Lee ambientato negli anni '70 e le apparizioni di Robert Redford e Frank Grillo. Inoltre, aveva rivelato prima di tutti che Florence Pugh sarebbe stata Yelena Belova in Black Widow e che Richard Madden era stato scelto nel cast de Gli Eterni.