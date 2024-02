Deadpool, addio: il creatore Rob Liefeld si ritira dal personaggio dopo oltre 30 anni

A pochi mesi dall'uscita del nuovo film Deadpool 3, il noto fumettista Rob Liefeld, co-creatore dello sboccato supereroe della Marvel, ha annunciato l'addio al personaggio dopo più di tre decenni di lavoro.

"Dopo 33 anni passati non solo a presentare questo personaggio ma a raccontare molte delle sue avventure più popolari, è tempo che il papà di Deadpool dica addio a suo figlio", ha condiviso l'autore sulla sua pagina ufficiale del social network X, la piattaforma precedentemente nota come Twitter. "Ho sempre detto che una delle cose divertenti dell'invecchiare è che puoi ritirarti dagli impegni, e ora quindi eccomi qui." Liefeld ha stuzzicato i fan di aver "elaborato un'ultima folle storia di Deadpool per i miei cari amici della Marvel", storia che a quanto pare uscirà la prossima estate, giusto in tempo per l'arrivo nelle sale dell'attesissimo Deadpool 3. “Finirò quest’ultima storia di Deadpool – e credetemi, è pazzesca – un'ultima uscita per i secoli a venire. Sarà divertente!"

Il fumettista ha anche parlato dei motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il suo personaggio più famoso: "Sto per compiere 57 anni e anche se i miei occhi funzionano ancora, e il lavoro continua ad essere bello, voglio lasciare la scena sul punto più alto della mia carriera", ha spiegato. “La coordinazione occhio-mano non sarà qui con me per sempre. Approfondirò questo aspetto nel mio prossimo podcast di Robservations e non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio con voi, i più grandi fan del mondo, che avete sempre fornito il miglior supporto che un fumettista possa mai immaginare. E questo vuol dire molto per me!”.

Deadpool 3 uscirà il 26 luglio 2024.