Deadpool chiede scusa a David Backham in questo nuovo divertentissimo video!

Deadpool 2 sta arrivando! Finalmente vedremo al cinema le nuove avventure del Mercenario Chiacchierone e non potremmo essere più entusiasti! Adesso sappiamo anche che Wade ha deciso di chiedere scusa a David Beckham per quella battutina del primo film...

Stasera, in USA va in onda la proiezione "press and fan" e dunque come celebrare l'evento se non con una richiesta ufficiale di scuse al grandissimo calciatore, David Beckham? Date un'occhiata al video, perché è presente anche lui!

"L'apparenza è TUTTO! Avete mai sentito parlare David Beckham? È come se avesse fatto sesso orale con una bombola di elio! Pensate che Ryan Reynolds sia arrivato dov'è solo per le sue superiori qualità recitative?"

In questo promo, Reynolds (Deadpool), si scusa davvero sentitamente con la star del calcio per quella cosa dell'elio e, dopo essersi riguadagnato i favori dell'atleta, scopre di avere molto altro per cui chiedere scusa!

"Deadpool è andato contro ogni regola, con un film pienamente nello stile del fumetto da cui è tratto: vietato ai minori di 17 anni, violento, pieno di riferimenti sessuali espliciti e un protagonista decisamente sopra le righe. Ora il supereroe più politicamente scorretto di tutto l'universo Marvel si prepara a tornare al cinema il 15 maggio 2018 con un imperdibile sequel. Al timone David Leitch, nel cast ritroviamo Ryan Reynolds, Brianna Hildebrand, Morena Baccarin e si aggiunge un super cattivo: Josh Brolin nei panni di Cable."