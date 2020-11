Deadpool, in arrivo un peluche ispirato all'eroe più irriverente che ci sia

Molti supereroi hanno ricevuto nel corso degli anni una serie di incredibili peluche ispirati ai loro personaggi e, Deadpool non è di certo da meno. Al Mercenario Chiacchierone è stato infatti dedicato un simpaticissimo panda con i colori tipici dell'eroe.

Pandapool è un'esclusiva online ed è venduto a $ 40,00. Nei negozi statunitensi può essere fatto inviare anche presso dei negozi fisici e, è possibile anche ricevere una meravigliosa confezione regalo in vista del Natale.

"Unisciti al pandamonium con Build-A-Bear nei panni di Pandapool! Questo personaggio dei fumetti sta arrivando per un'esclusiva online. Viene fornito con una cintura incorporata e il logo di Deadpool sulla zampa sinistra. Pandapool è un regalo imperdibile per gli appassionati di cinema e tutti i collezionisti!".

Sullo store online potete anche trovare altri peluche ispirati ad altri supereroi Marvel. Vi sono infatti dei teneri orsacchiotti ispirati a Spiderman, Loki, Wolverine, Captain America, Hulk, Iron Man, Captain Marvel e molti altri ancora.

Intanto, molte sarebbero le modifiche da apportare per permettere a Deadpool di entrare nel MCU. I fan di questo irriverente supereroe sono un po' preoccupati perché a loro avviso verrebbe completamente snaturato il personaggio. Con la 20th Century Fox ormai nelle mani della Disney, sembra però improbabile il Mercenario Chiacchierone venga lasciato in panchina. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.