Deadpool, arrivano i nuovi Funko Pop: ecco le esclusive per il 30esimo anniversario

I lavori per Deadpool 3 proseguono, mentre i fan si chiedono quando potranno rivedere l'eroe che manca dagli schermi già da un po'. A colmare questo vuoto ci pensa Funko Pop, che rende disponibile Squirrelpool.

Si tratta di un Funko Pop alto circa 9 pollici, che sarà un'esclusiva GameStop, dove può essere preordinato da subito al costo di $ 34,99. L'uscita ufficiale è invece prevista per il 23 Febbraio. L'unica apparizione di Squirrelpool nei fumetti dedicati al personaggio è stata in Deadpool Kills Deadpool #4 del 2013 di Cullen Bunn e Salva Espin. E' stata breve, ma è bastata per fargli conquistare l'affetto dei fan e ottenere un Funko Pop su di lui.

Come sappiamo, quest'anno ricorre il 30esimo anniversario dell'arrivo nel MCU del personaggio di Deadpool, che ha fatto la sua prima apparizione nel 1991 in The New Mutants #98. Funko Pop gli ha dunque dedicato una collezione, in un pacchetto che include Deadpool in Cake, Dinopool, Flamenco Deadpool e Roman Senator Deadpool. Si tratta di figueres che erano in verità già disponibili singolarmente, ma unirle in un unico pacchetto è una mossa di marketing molto intelligente, che porta una massima resa partendo da uno sforzo minimo.

Potete dare un'occhiata a tutti i Funko Pop citati nelle immagini in fondo all'articolo. Intanto vi raccontiamo tutti gli aggiornamenti su Deadpool 3!