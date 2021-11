Deadpool 3: Zazie Beetz parla di un suo possibile ingresso nel MCU: 'Mi piacerebbe tanto'

Assodato il fatto che prima o poi i Marvel Studios metteranno in cantiere Deadpool 3 oggi una delle star del franchise con Ryan Reynolds ha alluso alla possibilità di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Stiamo parlando di Zazie Beetz che in Deadpool 2 ha interpretato il personaggio di Domino presente nelle storie a fumetti.

Nel corso di un'intervista concessa a ComicBook in occasione della campagna promozionale del suo ultimo film, The Harder They Fall in arrivo in streaming su Netflix, Zazie Beetz ha parlato della possibilità di tornare a interpretare Domino in Deadpool 3 e stavolta compiendo l'esordio nel Marvel Cinematic Universe dato che i primi due capitoli del franchise nascono all'interno dell'universo cinematografico della Fox collegato a X-Men.

"Adorerei rivisitare il personaggio di Domino, adorerei fare un Deadpool 3,4,5,7,19. Ho sempre pensato anche al voler realizzare forse una mia origin story, e giocare con quel personaggio. La adoro e quindi sarei più che felice di farle di nuovo visita al cinema. E penso lo farò. Se la Disney non lo realizzerò, lo realizzerò io".

Marvel è pronta a realizzare Deadpool 3, lo confermano anche le ultime dichiarazioni di Kevin Feige: "Lo script è ora in lavorazione, Ryan Reynolds ci sta lavorando duramente insieme agli sceneggiatori proprio in questo momento". Feige ha confermato che Deapool 3 sarà ancora Rated R.

Kevin Feige non ha dato altri dettagli per quanto riguarda il franchise di Deadpool, ma sapere che ha un suo spazio all'interno del fitto programma di distribuzione della Fase 4 del MCU, è importante per i fan. Che però vorrebbero adesso vedere Deadpool ancora più inserito nel tessuto della Marvel. Anche Reynolds sarebbe d'accordo, e riprenderebbe volentieri il ruolo di Wade Wilson/Deadpool in un altro film del MCU in futuro.

Ryan Reynolds ha dichiarato che la possibilità che Deadpool 3 inizi la sua produzione nel 2022 sono piuttosto alte, circa del 70%.