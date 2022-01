Deadpool 3: Zazie Beetz sarà ancora Domino nel MCU? Un rumor dà per certo il suo ritorno

Sono ormai parecchie settimane che tutto tace riguardo al nuovo film su Deadpool che certamente verrà prodotto dai Marvel Studios, che ha riacquisito i diritti di sfruttamento del personaggio grazie all'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney. Proprio come gli X-Men, anche Deadpool verrà introdotto nel Marvel Cinematic Universe.

Secondo quanto riportato dal noto scooper MyTimeToShineHello su Twitter, Zazie Beetz tornerà nei panni di Domino nel film che i Marvel Studios realizzeranno con Deadpool protagonista. Quello di Domino è stato uno dei personaggi più apprezzati in Deadpool 2 insieme ovviamente al Cable interpretato da Josh Brolin e di sicuro la Marvel non vuole privarsi dell'alchimia tra i personaggi di Beetz e quello di Ryan Reynolds.

Già in precedenza, Zazie Beetz aveva espresso il desiderio di tornare a interpretare Domino non in un altro film ma addirittura in una saga completa su Deadpool, tanto che ha scherzato sul fatto che potrebbe perfino realizzarne un film da sola se la Disney non lo farà: "Adorerei rivisitare il personaggio di Domino, adorerei fare un Deadpool 3,4,5,7,19. Ho sempre pensato anche al voler realizzare forse una mia origin story, e giocare con quel personaggio. La adoro e quindi sarei più che felice di farle di nuovo visita al cinema. E penso lo farò. Se la Disney non lo realizzerò, lo realizzerò io".

L'ultimo breve commento di Ryan Reynolds su Deadpool 3 è stato un semplice "Stiamo continuando a lavorarci": una chiosa che lascia intendere ancora una volta quanto poco il nostro sia autorizzato a rivelare su Deadpool 3, ma che quantomeno ci rassicura sul fatto che Marvel e Fox non hanno alcuna intenzione di mollare il progetto (cosa piuttosto ovvia, d'altronde, visto l'altissimo gradimento riscosso dal personaggio ad ogni sua uscita).