Deadpool 3, Zazie Beetz conferma il ritorno in Domino? 'Mi sento molto fortunata...'

Deadpool 3 è finalmente in dirittura di arrivo, anche se sono ancora molte le cose da capire a proposito del primo film della saga di Ryan Reynolds prodotto dai Marvel Studios: ad esempio, quale sarà la finestra d'uscita e chi tornerà dal franchise originale.

In tal senso, un nuovo indizio potrebbe essere emerso in queste ore grazie all'attrice Zazie Beetz, acclamata interprete di Domino in Deadpool 2: nel corso di una recente intervista, infatti, la star di Atlanta e Joker è stata interpellata proprio sulla possibilità di un eventuale prossimo ritorno nei panni della supereroina più fortunata del mondo Marvel, e ha risposto: "Beh, ovviamente non posso davvero dire nulla in proposito, ma diciamo che...mi sento molto fortunata. Non posso proprio rivelare o dire nulla al riguardo, quindi, lo sapete...il tempo ce lo dirà, suppongo."

La battuta sul sentirsi fortunati non sembra casuale dato che, come visto in Deadpool 2 di David Leitch, la supereroina Domino ha il potere di alterare le probabilità a sua favore, risultando dunque sfacciatamente fortunata in qualsiasi situazione, dalla vita normale al combattimento corpo a corpo.

Ricordiamo che, almeno per il momento, dato che ci sono ancora 8 titoli della Fase 6 del MCU da annunciare, Deadpool 3 non farà parte della Saga del Multiverso dei Marvel Studios: secondo le nostre previsioni il terzo capitolo della serie con protagonista Ryan Reynolds potrebbe arrivare nel corso della Fase 7 e inaugurare una eventuale e affascinante Saga dei Mutanti. Ovviamente tutto rimane avvolto dal mistero e l'esordio di Wade Wilson nel MCU potrebbe anche avvenire prima del previsto, dato che nei giorni scorsi pare che Ryan Reynods abbia iniziato gli allenamenti per Deadpool 3 per 'rifarsi' i muscoli in vista delle riprese.

Altri progetti del MCU saranno annunciati dai Marvel Studios al panel D23 che si terrà il 10 settembre prossimo, dunque rimanete sintonizzati!