Deadpool 3, anche Xavier e Magneto? Patrick Stewart: 'Io e Sir Ian non abbiamo finito...'

A pochi giorni dal casting di Emma Corin in Deadpool 3, l'attore Patrick Stewart ha fatto sognare i fan con alcune dichiarazioni sul futuro del suo mitico Charles Xavier e del suo acerrimo rivale Magneto, interpretato dall'amico Sir Ian McKellen.

Intervistato da Entertainment Tonight per il debutto della nuova stagione di Star Trek: Picard l'attore, che ha recentemente ripreso il ruolo di Charles Xavier nel film MCU Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ha lasciato intendere che il Professor X ha ancora un ruolo da giocare nel mondo Marvel, e lo stesso dicasi per l'iconico Magneto di Sir Ian McKellen.

"Non posso dire cosa potrebbe riservare il futuro a Charles", ha sobillato Patrick Stewart, che poi ha tirato in ballo l'amico di lunga data Ian McKellen parlando della sua reazione a Doctor Strange 2, che ha riportato Stewart nei panni del leader degli X-Men per la prima volta da Logan del 2017. "In realtà, è andata molto bene. Quando ha visto il film, Ian mi ha detto: 'Ehi, se mi avessero chiamato l'avrei fatto anche io!'. Ma non abbiamo finito, io e Sir Ian. Abbiamo... abbiamo dei piani..."

In una recente intervista con ComicBook, tra l'altro, Patrick Stewart ha rivelato che i Marvel Studios gli hanno detto di 'tenersi in standby' per una possibile convocazione in Deadpool 3, film che secondo quanto anticipato dovrebbe portare Deadpool e Wolverine attraverso il Multiverso e 'all'interno' dei precedenti film della Fox, come Fantastici Quattro e - appunto - X-Men: le possibilità di rivedere Charles Xavier e Magneto dunque sono molto alte, senza dimenticare che all'orizzonte inizia a profilarsi Avengers: Secret Wars, che includerà diverse varianti dei supereroi del grande schermo.

