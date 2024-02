Deadpool 3, ci saranno anche gli X-Men e Lashana Lynch? Parla l'attrice di The Marvels

L'attesa per Deadpool 3 è sempre più alta, e in queste ore l'attrice Lashana Lynch è stata interrogata sulla possibilità di apparire insieme agli X-Men nel primo film del Marvel Cinematic Universe con Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

L'attrice, che dopo l'esordio in Captain Marvel è tornata sul grande schermo in versioni alternative del suo personaggio grazie a Doctor Strange nel Multiverso della Follia e The Marvels, nel quale ha interpretato la supereroina Binary degli X-Men nella scena post-credit, ha parlato con Screen Rant del suo futuro nel franchise dei Marvel Studios, specificando di non essere a conoscenza dei piani della saga: "Non sapevo letteralmente nulla quando mi hanno convocata sul set, dico sul serio. Non sapevo cosa sarebbe successo in quella scena. Nulla, letteralmente. Ogni singola aggiunta al mio personaggio nell'universo Marvel è stata fatta passo dopo passo, non c'era una mappa generale quando ho iniziato a lavorare a Captain Marvel. Ho saputo di Doctor Strange quando mi hanno chiamata, e poi ho saputo di The Marvels quando mi hanno richiamata. Non ho nemmeno ricevuto la sceneggiatura, per quel film, ho semplicemente vissuto quei momenti sul set. Purtroppo non sono nulla per quanto riguarda prossime apparizioni."

Ricordiamo che le riprese di Deadpool 3 sono terminate, e che i rumor degli scorsi mesi hanno anticipato la presenza di numerosi membri degli X-Men nel nuovo film: che la trama lasciata aperta dal finale di The Marvels sia destinata a continuare in qualche modo nel film con Deadpool e Wolverine? Staremo a vedere.

Deadpool 3 uscirà il 26 luglio, con il primo trailer che dovrebbe arrivare durante il Super Bowl la prossima settimana.