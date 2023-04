Deadpool 3, gli X-Men arrivano nel MCU! Ufficiale il ritorno di Colosso (e di Vanessa)

Grandissime novità per i fan degli X-Men: in queste ore infatti Deadline ha confermato in via ufficiale che Deadpool 3, le cui riprese sono ai nastri di partenza, ha accolto nel cast non solo il ritorno di Morena Baccarin nel ruolo di Vanessa, ma anche quello del simpaticissimo Stefan Kapicic.

Come saprete, Kapicic ha interpretato Colosso nei precedenti due capitoli della saga di Deadpool, e riprenderà lo stesso ruolo anche nel nuovo episodio targato Marvel Studios che porterà Deadpool di Ryan Reynolds, il mitico Wolverine di Hugh Jackman e tutto il resto della sconclusionata gang all'interno del Marvel Cinematic Universe. Continua a crescere dunque non solo il numero di personaggi legati al 'mondo mutante' della Marvel in arrivo nell'universo narrativo del MCU, ma anche quello dei membri ufficiali degli X-Men: e con Deadpool che si è sempre divertito a prendere in giro il team di supereroi guidati da Charles Xavier nei suoi film stand-alone, i fan del MCU farebbero meglio a prepararsi a qualsiasi cosa.

Ricordiamo che Deadpool 3 è diretto da Shawn Levy, con Paul Wernick e Rhett Reese che torneranno a scrivere la sceneggiatura insieme a Zeb Wells. Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin hanno scritto una bozza precedente. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, produrrà il film insieme a Ryan Reynolds e a Levy. Nel cast torna anche Zazie Beetz nel ruolo di Domino ed esordisce Emma Corin nei panni di un nuovo villain, la cui identità non è ancora stata svelata.

Deadpool 3 è atteso per l'8 novembre 2024.