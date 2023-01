Deadpool 3: Wolverine MCU avrà il costume dei fumetti? La foto di Hugh Jack

Per la gioia dei fan Hugh Jackman tornerà ad interpretare il suo personaggio maggiormente iconico, Logan/Wolverine in Deadpool 3 al fianco del suo grande amico Ryan Reynolds. Il film farà parte del MCU e i fan stanno fantasticando sul suo ritorno. Nelle ultime ore l'attore ha alimentato la curiosità con una storia su Instagram.

Nell'immagine condivisa da Jackman si vedono le maschere di Deadpool e Wolverine di BossLogic, e i follower hanno subito notato il look classico con il quale il personaggio si presenta nei fumetti. Non è detto che in Deadpool 3 a Wolverine venga destinato questo costume ma la speranza dei fan sembra proprio quella.



Grandi amici fuori dal set, Hugh Jackman e Ryan Reynolds ora hanno finalmente la possibilità di lavorare insieme in un progetto del Marvel Cinematic Universe.

"Riesco a prendere a pugni Ryan Reynolds ogni giorno" ha scherzato Jackman in una recente intervista rilasciata al Guardian. Hugh Jackman ha svelato la reazione di James Mangold al suo ritorno nel franchise.



La star australiana ha debuttato al cinema proprio nel ruolo di Wolverine nel lontano 2000 partecipando a X-Men di Bryan Singer. L'attore è tornato nei panni di Logan in altri sei lungometraggi, lasciando il personaggio dopo Logan - The Wolverine, uscito nel 2017.

Ora il ritorno tanto atteso in Deadpool 3.



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Deadpool 2, l'ultimo capitolo della saga con protagonista Wade Wilson.