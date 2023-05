Deadpool 3, Wolverine: Hugh Jackman torna sui social con la barba del film Logan

Le riprese di Deadpool 3 sono pronte a partire, secondo alcuni rapporti proprio questa settimana, e guarda caso nel frattempo l'attore Hugh Jackman, che tornerà ad interpretare Wolverine nell'atteso threequel Marvel Studios, è comparso sui social con una barba a dir poco iconica.

Per i fan infatti non è una coincidenza che nell'immagine disponibile in calce all'articolo - che mostra l'attore in compagnia della moglie in preparazione al MET Gala 2023 - Hugh Jackman mostri l'iconica barba sfoggiata in Logan, uno dei cinecomix più acclamati di tutti i tempi scritto e diretto da James Mangold e nominato agli Oscar per la miglior sceneggiatura.

Certo non è detto che Wolverine avrà lo stesso look del film Logan nel prossimo Deadpool 3, e non è chiaro quando Hugh Jackman sarà convocato sul set, ma la foto pubblicata dall'attore è bastata per far insospettire e far scattare sull'attenti molti appassionati. Al momento, comunque, non è dato sapere quale aspetto avrà Hugh Jackman nel nuovo film MCU, anche se qualche settimana fa il protagonista della saga Ryan Reynolds ha assicurato che questo Wolverine sarà qualcosa di totalmente nuovo.

Deadpool 3 è atteso per l'8 novembre 2024 come parte integrante della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.