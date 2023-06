Deadpool 3, Wolverine: a Hugh Jackman basta una foto con barba per spedire i fan in orbita

Marvel Studios ha anticipato la data d'uscita di Deadpool 3, le cui riprese sono attualmente in corso in Canada nonostante lo sciopero degli sceneggiatori, ma a Hugh Jackman è bastato postare una foto con barba stile Wolverine per mandare i fan in delirio.

Mentre i lavori sul film diretto da Shawn Levy continuano senza sosta, la star della Marvel Hugh Jackman è ha sfoggiato un nuovo look sui social, quando in queste ore ha condiviso una sua foto su Twitter nella quale si può vedere chiaramente una barba sale e pepe e anche una nuova acconciatura, vale a dire l'aspetto tipico del suo iconico personaggio Wolverine. Con l'immagine scattata in bianco e nero, la star degli X-Men ha scritto nella didascalia: "LFG!".

Sebbene una trama esatta sia ancora tenuta nascosta dalla Marvel, con la sceneggiatura firmata da Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick e Zeb Wells, sappiamo che Deadpool 3 porterà Wade Wilson e Logan per la prima volta nel MCU grazie all'escamotage del Multiverso: non è chiaro al momento se il film terrà conto degli eventi dei precedenti episodi della saga degli X-Men oppure se offrirà un reboot totale del franchise.

La data d'uscita di Deadpool 3 è stata anticipata al 3 maggio 2024, col cast che include anche Leslie Uggams (Blind Al), Karan Soni (Dopinder), Morena Baccarin (Vanessa), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Testata Mutante Negasonica), Shioli Kutsuna (Yukio) e Stefan Kapičić (Colosso). Come rivelato nelle scorse ore, purtroppo in Deadpool 3 non ci saranno Domino e Zazie Beetz.