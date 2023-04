Deadpool 3, Wolverine di Hugh Jackman col costume dei fumetti nella nuova fan-art

Dopo le ultime novità sul casting di Deadpool 3, le cui riprese sono ai nastri di partenza, l'artista 21XFour permette ai fan del Marvel Cinematic Universe di sognare la nuova versione del Wolverine di Hugh Jackman con indosso il classico costume dei fumetti Marvel Comics.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, la fan-art vede Wolverine di Hugh Jackman indossare la celebre tuta gialla e blu, che gli appassionati degli X-Men sperano di poter vedere un giorno sul grande schermo: finora, infatti, il costume è apparso solo una volta in live-action, sebbene non sia stato indossato da Hugh Jackman - l'abito giallo del personaggio è stato realizzato come easter-egg per il secondo film stand-alone del personaggio, The Wolverine - L'immortale di James Mangold, anche se è alla fine è comparso solo in una scena cancellata nel quale veniva intravisto all'interno di una custodia aperta dal protagonista.

Di certo, i fan del MCU sperano che il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine possa fornire la scusa perfetta ai Marvel Studios per rimediare a questa grande mancanza e portare sul grande schermo l'iconico costume dalle orecchie a punta. Stando alle indiscrezioni, del resto, le occasioni non mancheranno: come forse saprete, infatti, pare che Hugh Jackman interpreterà diverse varianti di Wolverine in Deadpool 3, senza contare che i principali insider del settore sostengono che Wolverine sarà anche in Avengers: Secret Wars insieme allo Spider-Man di Tobey Maguire.

Deadpool 3 è scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, con una bozza precedente firmata da Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin. Il film è diretto da Shawn Levy e arriverà l'8 novembre 2024.