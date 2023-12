Deadpool 3, Walker Scobell sarà Kidpool? La star di Percy Jackson risponde ai rumor

Dopo aver commentato le voci che lo vogliono come protagonista del film live-action di The Legend of Zelda, il giovane attore Walker Scobell, protagonista della serie tv di Disney+ Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, è stato intervista anche sui rumor riguardanti Deadpool 3.

Stando alle tante indiscrezioni emerse dal set dell'attesissimo film del Marvel Cinematic Universe in uscita il 26 luglio 2024, che grazie alla Saga del Multiverso vedrà per la prima volta insieme il Deadpool di Ryan Reynolds e il Wolverine di Hugh Jackman, la storia includerà molte varianti dei due supereroi Marvel: tra queste dovrebbe essersi anche Kidpool, versione adolescente di Deadpool, con alcune voci di corridoio che hanno accostato la parte al giovane attore di Percy Jackson, specialmente considerato che Walker Scobell ha già recitato per il regista Shawn Levy e al fianco di Ryan Reynolds nel film Netflix The Adam Project.

"Che io sappia non sarò in Deadpool", ha dichiarato Walker Scobell, mettendo a tacere le indiscrezioni. "Ma voglio dire che ho imparato molte lezioni preziose da Ryan Reynolds e Shawn Levy, lezioni che ho usato durante le riprese di Percy Jackson. E, ehm, sì, non ne sono sicuro, spero di poter lavorare di nuovo con loro un giorno, ma, uh, sì, non saprei."

