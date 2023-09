Deadpool 3, Wade e Wolverine visiteranno Battleworld? Rumor anticipa Avengers: Secret Wars

Mentre si parla di Sam Raimi come possibile regista di Avengers: Secret Wars, una nuova indiscrezione sulla trama di Deadpool 3 sembrerebbe anticipare direttamente l'attesissimo film crossover che segnerà il gran finale della Saga del Multiverso.

Secondo il noto insider e scooper Daniel Richtman, il mondo di Battleworld sarà presente nel terzo film della saga di Deadpool, il primo progetto dedicato al Wade Wilson di Ryan Reynolds realizzato dopo la fusione tra Disney e Fox e quindi interamente sviluppato dai Marvel Studios per il canone della saga del Marvel Cinematic Universe. Per chi non lo sapesse, nei fumetti il 'Battleworld' è un nuovo mondo che si viene a creare dopo la fine del Multiverso: a causa delle tantissime e devastanti Incursioni che causano il crollo delle realtà parallele, tutti i mondi del Multiverso Marvel vengono distrutti e il poco che rimane si 'amalgama' in un'unica realtà costruita con i 'pezzi' delle altre realtà sopravvissute. Ulteriori dettagli su come Battleworld verrà incorporato nella storia di Deadpool 3 sono attualmente sconosciuti, ma alcuni fan hanno sottolineato che potrebbe essere rappresentato in modo simile a quello che la serie tv Loki ha usato per raffigurare il Vuoto.

Vale la pena notare che al momento in cui scriviamo la presenza di Battleworld in Deadpool 3 rimane impossibile da accertare, dato che i Marvel Studios non hanno ancora offerto alcun tipo di aggiornamento sulla trama del film, le cui riprese sono state interrotte a causa degli scioperi WGA e SAG-AFTRA. Ma secondo il creatore di Deadpool, il fumettista Rob Liefeld, Deadpool 3 manderà i fan fuori di testa grazie a tutte le sorprese che la Marvel sta preparando.

Deadpool 3, lo ricordiamo, al momento non ha una data d'uscita nel nuovo calendario Disney per il 2024 rivisto alla luce dei tanti rallentamenti causati dagli scioperi.