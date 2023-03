Deadpool 3, Wade e Wolverine affronteranno la TVA di Loki e Owen Wilson?

Le indiscrezioni su Deadpool 3 si sprecano, ma con l'inizio delle riprese ormai prossimo la sceneggiatura finale dev'essere ormai pronta e alcuni degli insider più autorevoli del settore potrebbero aver messo le mani su qualche succoso dettaglio.

In particolare, il sempre attivo e popolarissimo Jeff Sneider ha parlato proprio di Deadpool 3 durante l'ultimo episodio del suo podcast The Hot Mic, anticipando nuove informazioni sull'attesissimo nuovo capitolo della saga che avrà gli onori e gli oneri di portare Ryan Reynolds e Hugh Jackman, rispettivamente nei panni di Wade Wilson e Wolverine, all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Secondo Sneider, comunque, i due attori non saranno gli unici volti noti torneranno in Deadpool 3, dato che anche alcuni dei personaggi principali della serie tv Loki appariranno nel sequel. Stando alle informazioni ottenute dallo scooper, infatti, anche la Time Variance Authority, l'agente Mobius (Owen Wilson) e l'amatissima Miss Minutes (Tara Strong) appariranno nel terzo film della serie di Deadpool per combattere Wade e Wolverine, 'fuggitivi' del Multiverso.

Non è la prima volta che sentiamo parlare del coinvolgimento della Time Variance Authority in Deadpool 3 e quella di Sneider potrebbe essere la conferma definitiva: del resto, chi ha visto la prima stagione di Loki sa che la TVA è un'organizzazione extra-dimensionale che si occupa di tenere sotto controllo il giusto scorrere del tempo e di sorvegliare il Multiverso, quindi chiaramente il libero scorrazzare di Wolverine e Deadpool da un universo all'altro non sarà visto di buon occhio da quelle parti.

Ricordiamo che in Deadpool 3 tornerà anche Zazie Beetz, che ha interpretato Domino in Deadpool 2.