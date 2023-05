Deadpool 3, Wade Wilson e Logan insieme nella fanart del nuovo film MCU

Ryan Reynolds è riuscito a convincere l'amico Hugh Jackman a tornare nel ruolo che gli ha dato il successo planetario, Logan/Wolverine nella saga degli X-Men. Il personaggio apparirà in Deadpool 3, secondo sequel del franchise per la prima volta facente parte del Marvel Cinematic Universe. Ora è stata pubblicata una fanart.

Il concept creato ad hoc per l'occasione mostra Deadpool e Wolverine finalmente insieme, con il personaggio di Jackman che sfoggia il suo classico costume visto nei live action passati. Al momento in realtà non è trapelata nessuna notizia sul look di Wolverine in Deadpool 3.



Nel 2021 Hugh Jackman aveva abbandonato Wolverine, personaggio interpretato per oltre vent'anni in diversi lungometraggi.

L'anno successivo, tuttavia, Jackman ha annunciato il ritorno in Deadpool 3, seppur non abbia mai parlato con Kevin Feige ed avesse escluso categoricamente un suo ritorno anche in un'intervista:"Ho sentito parlare di questa cosa ma non c'è niente nella mia casella di posta da Kevin Feige. [...] Sapevamo cosa sarebbe stato giusto, e ho pensato che fosse così. E questo mi ha davvero aiutato, sapere che entravo nell'ultima stagione [del personaggio] e che l'ho sfruttata al meglio. È un personaggio che tengo vicino al mio cuore ma so che è finita. Per favore, ditelo a Ryan [Reynolds]. Perché non crede a niente [...]".

Tra il serio e l'ironico, Jackman è stato poi smentito dai fatti; sarà nel cast di Deadpool 3. Nel frattempo, potete recuperare la nostra recensione di Deadpool 2, con protagonista Ryan Reynolds.