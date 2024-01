Deadpool 3 vs Joker 2: Chi incasserà di più nel 2024? Numeri e prospettive

Chi incasserà di più nel 2024 tra Deadpool 3 e Joker 2? Entrambi sono senza dubbio tra i film più attesi del 2024, ma solo uno dei due potrà spuntarla in fatto di box office.

Joker: Folie à Deux ha dalla sua gli impressionanti record del capitolo originale, dato che che nel 2019 - dopo essere diventato il primo film di supereroi premiato ad un festival cinematografico di fama mondiale grazie al Leone d'oro vinto a Venezia e dopo la conquista di ben 11 nomination agli Oscar 2020, il numero più alto in assoluto di quell'edizione - divenne il film rated-r con il maggior incasso nella storia del cinema, conquistando la bellezza di 1,078 miliardi di dollari.

Quel risultato segnò anche la prima volta che un vietato ai minori si spingeva oltre le soglie del miliardo, superando anche i precedenti record stabiliti da Deadpool e Deadpool 2, altri due film di supereroi vietati ai minori che però si erano fermati a 782 milioni e 785 milioni di dollari in tutto il mondo. Al momento dunque Joker: Folie à Deux sembrerebbe favorito, ma il film Marvel Studios ha comunque diversi assi nella manica da giocare in suo favore.

Primo tra tutti, chiaramente, il ritorno di Hugh Jackman come Wolverine, che potrebbe contribuire non poco a fare di Deadpool 3 il primo film miliardario della saga, così come la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield spinse Spider-Man: No Way Home alle soglie dei 2 miliardi. Inoltre, Deadpool 3 è presentato come uno dei titoli fondamentali per la Saga del Multiverso, e vedere Deadpool e Wolverine interagire con altri personaggi Marvel in vista dei prossimi film degli Avengers non farà altro che incrementare l'entusiasmo degli appassionati. Comunque è ovvio che i Marvel Studios vogliano puntare tutto su Deadpool 3, dato che sarà l'unico film del MCU dell'anno, una cosa che non accadeva dai tempi del primo Avengers.

Al contrario, Joker: Folie à Deux - pur potendo contare sulla nuova Harley Quinn di Lady Gaga - si prospetta come un film ancora più 'difficile' rispetto al primo, dato che sarà a tutti gli effetti un musical, un genere storicamente poco 'ricco' al box office.

Deadpool 3 uscirà il 26 luglio 2024, Joker: Folie à Deux lo seguirà il 3 ottobre 2024.