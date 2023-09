Deadpool 3, un altro villain di Wolverine e degli X-Men sarà incluso nel film MCU?

Continuano a rincorrersi le voci di corridoio dedicate a Deadpool 3: mentre si parla della possibilità dell'esordio di Battleworld in Deadpool 3, nuove indiscrezioni anticipano la presenza di un noto villain di Wolverine e della saga degli X-Men.

Secondo lo scooper e insider Daniel Richtman, infatti, l'attore Liev Schreiber sarà presente nel prossimo film Marvel Deadpool 3, riprendendo il ruolo del famoso mutante Sabretooth, letale arci-nemico di Wolverine già visto nei film degli X-Men della Fox e negli spin-off dedicati al Logan di Hugh Jackman. Sebbene i dettagli sul suo ruolo nella storia non siano stati rivelati, lo scooper sostiene che la parte di Liev Schreiber sarà "più estesa di un semplice cameo" ma allo stesso tempo Richtman precisa che il personaggio non avrà un ruolo importante nell'economia della narrazione.

Ricordiamo che attualmente Deadpool 3 non ha una data d'uscita, dato che la Disney è stata costretta a rimuoverlo dal proprio calendario per i film del 2024 a causa degli scioperi del sindacato sceneggiatori WGA e del sindacato attori SAG, che hanno bloccato le riprese del film in corso d'opera. Considerando però che i lavori sul film erano iniziati da diverse settimane prima dell'interruzione, la sceneggiatura di Deadpool 3 non dovrebbe subire cambiamenti significativi quando i lavori ripartiranno, motivo per cui i fan sono sempre più conviti dalle voci secondo le quali nel film MCU Emma Corin interpreterà Cassandra Nova, neo fumetti la sorella gemella malvagia di Charles Xavier.

Restate con noi per tutte le prossime novità su Deadpool 3 e sul MCU.