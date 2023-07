Deadpool 3, il villain del film di Wolverine e Deadpool sarà un 'volto noto del MCU'?

La produzione di Deadpool 3 nasconde molti segreti, ma uno di questi potrebbe essere appena trapelato grazie alle informazioni diramate da un noto scooper della rete.

Stiamo parlando del celebre leaker My time to shine hello, tra le voci più autorevoli e affidabili nel suo settore, che in queste ore tramite un post sui social ha fatto sapere ai suoi follower che il villain di Deadpool 3 sarà un volto noto del MCU: lo rende noto il post che potete trovare in calce all'articolo, sebbene lo scooper non abbia rivelato l'identità del personaggio aprendo quindi a numerose possibilità.

La più concreta ovviamente rimane quella che punta verso Scarlet Witch, il personaggio interpretato dall'amatissima Elizabeth Olsen, una suggestione che tra l'altro corroborerebbe anche un recente rumor secondo cui Deadpool 3 avrebbe adattato parti di House of M, uno dei fumetti Marvel più famosi di sempre e nel quale Scarlet (e Wolverine) gioca un ruolo fondamentale. L'attenzione dei fan è rivolta anche al giudice Renslayer di Loki (Gugu Mbatha-Raw) e Ultron (James Spader), nella versione Multiverso apparsa nella serie tv What If. Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Deadpool 3 uscirà il 3 maggio 2024: per altri contenuti scoprite l'elenco di tutti i film e le serie tv Marvel della Fase 5.