Deadpool 3 vietato ai minori, la risposta di Ryan Reynolds a Kevin Feige è epica

Dopo la notizia a sorpresa e stra-gradita dai fan che il nuovo film di Deadpool manterrà il suo essere vietato ai minori non accompagnati e verrà incluso nel Marvel Cinematic Universe, chi non poteva certamente trattenersi dal commentare la notizia è l'artefice del successo mondiale del franchise: lo stesso Ryan Reynolds.

La star del franchise ha infatti scherzato sulla conferma ottenuta dal suo Deadpool 3 e ha raccontato che per ottenere il via libera al progetto ha mostrato ai produttori i primi due film di Spider-Man dicendo loro che si trattava invece dei primi due Deadpool. A quel punto il via libera per Deadpool 3 era praticamente assicurato.

"Ecco come sono andate le cose: ho mostrato loro Spider-Man 1 e 2 ma ho detto loro che si trattava di Deadpool 1 e 2".

Mantenendo il suo stile ironico, Ryan Reynolds indirettamente conferma che questo suo modo di fare verrà mantenuto nonostante il personaggio ora sia in mano alla Disney e ai Marvel Studios che intendono quindi rimanere coerenti con le caratteristiche che hanno reso un successo quest'ultimo franchise.

Parlando del Rated R e del ritorno di Reynolds, Kevin Feige aveva commentato: "Sarà Rated R e stiamo lavorando alla sceneggiatura proprio in questo momento, e Ryan sta supervisionando il progetto" ha dichiarato il produttore, anticipando però che le riprese non inizieranno prima del 2022. "Non verrà girato quest'anno. Ryan è un attore di grande successo ed è molto occupato. In questo momento stiamo lavorando ad un certo numero di progetti già annunciati, ma è eccitante che sia iniziato lo sviluppo. Si tratta di un tipo di personaggio diverso per il MCU, e Ryan è una forza della natura, quindi è fantastico vedergli dare vita a questo personaggio".

Siete curiosi di vedere come se la caverà il mercenario chiacchierone all'interno del MCU? Fatecelo sapere nei commenti.