Deadpool 3 verrà rinviato? Facciamo il punto della situazione

Deadpool 3 è uno di quei prodotti capaci di far parlare di sé e di canalizzare l’attenzione dei fan dei cinecomic e del cinema più in generale. La possibilità di un rinvio rispetto alla data d’uscita stabilita sta preoccupando, in questo senso, tanto il pubblico quanto gli addetti ai lavori. Cerchiamo di far chiarezza sulla vicenda.

Dopo aver raccontato dei problemi di ansia del protagonista di Deadpool 3, Ryan Reynolds, torniamo a parlare del terzo capitolo della trilogia sull’irriverente eroe Marvel per condividere lo stato dei lavori una volta confermata la distanza delle posizioni tra le parti in causa nel tentativo di accordo tra attori e case di produzione.

Il mancato accordo rallenta ulteriormente le produzioni di tante serie tv e di tanti prodotti cinematografici del prossimo futuro, compreso il film con Hugh Jackman e Ryan Reynolds.

Della questione ha parlato il regista durante un’intervista con The Wrap. Queste le parole di Shawn Levy: “Non so se abbiamo ufficialmente una data d’uscita. So che il film avrebbe dovuto debuttare il 3 maggio. Di certo, lo sciopero degli attori e la lunga pausa della produzione hanno messo a rischio quel calendario. Abbiamo girato metà del film. Ho montato metà del film. Non vediamo l’ora di rimetterci al lavoro per fare uscire questo film l’anno prossimo”.

La data d’uscita della nuova opera del regista di Free Guy è stata già spostata all’8 novembre 2024, ma a sentire le parole di Levy, sembrerebbe quasi una benedizione il fatto che il film Marvel possa riuscire a debuttare prima del 2025.

In attesa di capire qualcosa di più sulla situazione relativa alle fasi di lavorazione dell’attesissimo cinecomic, vi lasciamo alla notizia che il cameo di Taylor Swift in Deadpool 3 appare sempre più possibile.