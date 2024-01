In Deadpool 3 vedremo una nuova variante di Kang? L'ultima teoria

Deadpool 3 è senza dubbio uno dei prodotti del Marvel Cinematic Universe più attesi dagli appassionati. Stando a una nuova teoria che sta circolando su Reddit, il film di Shawn Levy potrebbe togliere le castagne dal fuoco alla Casa delle Idee per la questione relativa a Jonathan Majors, portando Deadpool e Wolverine a scontrarsi con Kang.

Dopo aver mostrato la foto di Hugh Jackman che si prepara a diventare Wolverine per Deadpool 3, torniamo ad occuparci del cinecomic della Marvel per riportare la discussione su una delle tante teorie che stanno imperversando sulla Rete rispetto al film con Ryan Reynolds nei panni del Mercenario Chiacchierone.

Un utente del social network ha condiviso l’idea che Deadpool 3 potrebbe vedere i due eroi chiamati dalla TVA a confrontarsi con una variante di Kang, permettendo, allo stesso tempo, di scegliere un nuovo attore per il personaggio e di far concludere definitivamente il suo arco narrativo all’interno del Marvel Cinematic Universe.

La risposta poco positiva al villain da parte del pubblico e, soprattutto, i problemi legali che stanno coinvolgendo Jonathan Majors starebbero infatti spingendo sempre di più verso una nuova direzione la saga del Multiverso, chiamata a risollevare le sorti dei film adattati dalle pagine a fumetti, dopo i recenti insuccessi di critica e di pubblico.

In attesa di capire quanto ci sia di giusto in queste nuove teorie e come deciderà di muoversi la Marvel rispetto al problema relativo a Kang, vi lasciamo alle nuove foto dal set di Deadpool 3.