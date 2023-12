Deadpool 3, Vanessa diventerà Copycat? 'Ci sarà un nuovo tipo di relazione'

Deadpool 3 includerà il ritorno di Vanessa, con l'attrice Morena Baccarin che in questi giorni ha confermato ufficialmente il suo coinvolgimento nel film, ma alcuni fan ora sono convinti che il personaggio diventerà la supereroina Copycat nel Marvel Cinematic Universe.

Questa teoria non nasce solo dal fatto che, nei fumetti originali della Marvel, Vanessa è in realtà la mutante nota come Copycat, un dettaglio che è stato totalmente trascurato dai precedenti due film della Fox con Ryan Reynolds, ma anche da una nuova intervista della stessa Morena Baccarin, che ai microfoni di ScreenRant ha promesso che Deadpool 3 offrirà una reinvenzione totale del rapporto tra Wade e la donna.

"Penso che sia bello che Wade e Vanessa siano dei personaggi che il pubblico conosce molto bene, li abbiamo visti in diversi aspetti delle loro vite finora. Il fumetto è così. Quindi penso che, con questo nuovo capitolo del franchise, Ryan e il regista Shawn Levy abbiano fatto davvero un ottimo lavoro nel reinventare quel rapporto per renderlo più interessante, mantenendo però u elemento fondamentale, che è ciò che li spinge a tornare sempre insieme. Quindi penso che ci sarà qualche elemento in più in questo nuovo film."

Deadpool 3 uscirà il 26 luglio 2024. Per altre indiscrezioni sul film, secondo un noto insider vi ricordiamo che la storia di Deadpool 3 includerà anche Daken, il figlio di Wolverine.