Deadpool 3: l'uscita del film con Ryan Reynolds sempre più lontana, come mai?

Poche ore fa è arrivata la notizia del nuovo film di Ryan Reynolds, un progetto sui viaggi nel tempo diretto da Shawn Levy e prodotto dai nomi dietro a Mission: Impossible e Top Gun, e stando alle informazioni le riprese - Pandemia permettendo - dovrebbero partire entro la fine dell'anno, impegnando la star per mesi.

Questo nuovo titolo abbinato a una serie di fattori coincidenti suggerisce che probabilmente non vedremo il confermato Deadpool 3 ancora a lungo. Molto a lungo, a dire il vero, considerando che Reynolds reciterà anche in Dragon's Lair di Netflix, vestendo i panni del protagonista e producendo l'adattamento cinematografico del videogame, che dovrebbe arrivare entro il prossimo anno e mezzo. I tempi sarebbero relativamente brevi anche in questo caso perché il colosso dello streaming ha passato un intero anno a negoziare l'acquisizione dei diritti del videogioco arcade, il che significa che vuole ora procedere velocemente, tanto che ha già un intero team selezionato e al lavoro sul film.



E poi arriva il discorso di Hollywood legato alla Pandemia di Coronavirus. Tutti i progetti sono slittati verso fine anno o al 2021 e molte produzioni che dovevano sviluppare un progetto proprio per il prossimo anno sono ferme, tanto che molti film come The Batman hanno dovuto slittare di qualche mese o più.



Nonostante l'ufficialità di Deadpool 3, dunque, i Marvel Studios al momento non hanno date libere e finestre di lancio valide fino al 2023, e quelle date potrebbe comunque essere ancora riempite da ulteriori slittamenti, se non si verrà a capo della Pandemia. Questo significa che prima della seconda metà del 2023 o prima metà del 2024, il film potrebbe non vedere la luce.



