Deadpool 3, a quale universo apparterrà il Wolverine di Hugh Jackman?

A quale universo apparterrà il Wolverine di Hugh Jackman in Deadpool 3? I dettagli sulla trama dell'attesissimo film Marvel Studios rimangono nascosti, ma diversi insider più o meno degni di fiducia nel corso dei mesi hanno fatto trapelare qualche succosa anticipazione.

Secondo le ultime voci di corridoio, infatti, Deadpool 3 - il cui titolo ufficiale è ancora sconosciuto - sarà uno dei film principali della Saga del Multiverso e la sua storia avrà luogo dopo gli eventi di Loki 2: le anticipazioni sostengono che la TVA, dopo aver saputo che i Kang si stanno radunando e che una nuova Guerra Multiversale sta per iniziare, decidono di creare a loro volta un esercito di supereroi del Multiverso reclutandoli per lo più da mondi morenti e schierarli nella guerra contro il Consiglio dei Kang. Uno degli eroi scelti dalla TVA sarà Wolverine, mentre Deadpool, che è prigioniero della TVA con l'accusa di aver manipolato il tempo in Deadpool 2, decide di evadere e portare con sé Wolverine per fare di tutto, tranne che schierarsi nella Guerra del Multiverso in arrivo.

Attualmente, comunque, non è dato sapere quale Wolverine sarà in Deadpool 3: sia il regista Shawn Levy che il produttore del film Ryan Reynolds hanno confermato che Deadpool 3 'terrà conto degli eventi dei film degli X-Men e di Logan', ma la Saga del Multiverso ci sta insegnando che tutto è letteralmente possibile e non è da escludere che il film avrà per protagonista un nuovo Wolverine totalmente inedito, come del resto lo scintillante costume giallo e blu ispirato ai fumetti farebbe supporre.



Da notare infine, se non temete gli spoiler, che stando al noto insider My time to shine hello questo Wolverine alla fine di Deadpool 3 rimarrà nel MCU e si metterà alla ricerca di nuovi mutanti. Lo stesso My time to shine hello in passato aveva affermato che Wolverine sarà il protagonista di Avengers: Secret Wars insieme allo Spider-Man di Tobey Maguire.

Per altri contenuti guardate la nuova foto dal set di Deadpool 3: il film ha una data d'uscita fissata al 26 luglio 2024.