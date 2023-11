Deadpool 3 sarà l'unico film Marvel Studios del 2024: non accadeva da Avengers del 2012

A seguito delle nuove date d'uscita Marvel Studios, con Captain America: Brave New World e Thunderbolts rinviati al 2025, l'attesissimo nuovo film della saga Deadpool 3 sarà l'unico film MCU ad uscire nel 2024.

Il 2024 segnerà dunque la terza volta in assoluto che i Marvel Studios pubblicheranno un solo film MCU al cinema: per risalire alle precedenti due volte, bisogna tornare indietro alla Fase 1 del Marvel Cinematic Universe, dato che l'ultima volta che le sale cinematografiche di tutto il mondo accolsero un solo film della saga di Kevin Feige fu nel 2012, quando venne pubblicato solo The Avengers di Joss Whedon; la prima volta che ciò accadde, invece, fu nel 2010 con Iron Man 2 di Jon Favreau.

Per chi si fosse perso le ultime notizie, ripetiamo che Deadpool 3 è stato rinviato al 26 luglio 2024. L'uscita del film era stata precedentemente datata per il 3 maggio 2024, prima che lo sciopero del sindacato degli attori hollywoodiani SAG-AFTRA rallentasse di parecchi mesi il piano di lavorazione del film, rendendo necessario uno slittamento: come anticipato da Ryan Reynolds nelle scorse ore tramite il fist look a Dogpool in Deadpool 3, ora il film uscirà nel corso dell'estate invece che in primavera, ma avrà l'onore di essere il solo titolo MCU ad uscire nei cinema in tutto il 2024.

Restate con noi per tutte le prossime novità.