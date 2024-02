Deadpool 3, le ultime novità sul trailer - anzi i trailer - vi faranno saltare dalla sedia

Il primo teaser trailer di Deadpool 3 debutterà domenica prossima durante il Super Bowl, ma a quanto pare i Marvel Studios hanno deciso di fare le cose davvero in grande per il lancio della campagna marketing del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, il noto insider Cryptic4K - famoso per i suoi scooper relativi proprio ai trailer, ai teaser e alla durata di film e spot pubblicitari - ha anticipato che i Marvel Studios pubblicheranno due trailer per Deadpool 3 nella notte del Super Bowl 2024: il primo sarà un canonico spot da trenta secondi che andrà live durante uno degli spazi pubblicitari messi in vendita a prezzi milionari durante la diretta della partita, mentre il secondo sarà un vero e proprio trailer ufficiale che debutterà online sulle principali piattaforme, da YouTube agli account ufficiali dei Marvel Studios sui social network, dopo la fine della partita.

In un post successi Cryptic4K, che in passato si è dimostrato particolarmente attendibile sul fronte dei trailer in arrivo, ha anche confermato che il trailer ufficiale di Deadpool 3 in arrivo online sarà red-band, vale a dire 'rated-r', e quindi in grado di mostrare tutte le oscenità che ci si aspetta da un trailer (e da un film) dedicato a Deadpool.

Vale la pena notare che Deadpool 3 sarà l'unico film MCU in uscita al cinema nel 2024, dato che altri titoli inizialmente previsti per quest'anno come Captain America: Brave New World e Thunderbolts sono stati rinviati al 2025 a causa degli scioperi di Hollywood, dunque una doppia spesa in questa fase di marketing potrebbe essere un'ottima mossa da parte dei Marvel Studios e della Disney.

La data d'uscita di Deadpool 3 è fissata al 26 luglio prossimo.