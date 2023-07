Deadpool 3, troppi segreti: il creatore di Deadpool è obbligato al silenzio dalla Marvel

Mentre i rumor parlano di 'simpatiche' indiscrezioni sul triangolo Jennifer Lopez, Ben Affleck e Jennifer Garner, con questi ultimi che torneranno ad indossare i panni di Daredevil ed Elektra per Deadpool 3, sul prossimo film MCU arrivano nuove dichiarazioni da parte del fumettista Rob Liefeld.

Il creatore di Deadpool, infatti, nel corso di una recente intervista promozionale con ComicBook ha rivelato che Deadpool 3 avrà così tanti segreti che i Marvel Studios hanno obbligato Rob Liefeld al silenzio, una vera rarità considerato il modo in cui il fumettista è solito commentare in lungo e in largo i vari aspetti delle produzioni legate al suo personaggio e non solo. "Non posso dire assolutamente nulla su questo nuovo film di Deadpool, ho dovuto prometterlo sia alla Marvel che alla Disney" ha dichiarato Liefeld durante l'intervista, mettendo subito le mani avanti. "Ho ricevuto una chiamata abbastanza schietta, quindi non posso dire nulla al riguardo. E non dirò niente. Voi ci avete provato, giustamente, ma io non posso dire nulla. Non c'è niente da dire".

Ricordiamo che le riprese di Deadpool 3 sono state interrotte a causa dello sciopero SAG-AFTRA, ma le voci di corridoio sul film non si sono prese una pausa e in questi giorni ha fatto molto discutere un nuovo leak sulla trama di Deadpool 3, che avrebbe anticipato non solo la presenza degli X-Men e di tanti altri personaggi ma anche che il film sarà una sorta di adattamento del famoso fumetto House of M.

Sarà davvero così? Come al solito con queste produzioni, bisognerà attendere ancora molto per averne la certezza.