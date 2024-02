Deadpool & Wolverine, Wade Wilson è il 'Gesù della Marvel' nel primo trailer ufficiale!

Uscirà nelle sale cinematografiche con il titolo Deadpool & Wolverine il terzo capitolo del franchise Deadpool, per la prima volta all'interno del Marvel Cinematic Universe. Durante il Super Bowl di domenica sera, Marvel Studios ha mostrato ai fan il primo trailer del film, che include alcune sorprese inaspettate.

In Deadpool & Wolverine, uno dei film più attesi del 2024, ci sarà il ritorno di Pyro (Aaron Stanford), a distanza di parecchi dalla sua ultima apparizione in X-Men - Conflitto finale. Inoltre, è presente anche un riferimento esplicito agli eventi di L'incredibile Hulk, uscito nel 2008.



Nel trailer le truppe della Time Variance Authority bussano alla porta di Wade Wilson, probabilmente scelto per portare a termine una missione particolarmente delicata, che lo condurrà anche proprio di fronte ad un logo di 20th Century Fox. È il segnale che il film include diversi personaggi della saga di X-Men/Fox.

Una delle sequenze finali del trailer mostra Deadpool (Reynolds) atterrato da Wolverine (Jackman) e una copia strappata del fumetto Secret Wars di Marvel Comics oltre ad un altro easter egg piuttosto particolare che riguarda Bruce Banner/Hulk.



La maggior parte del cast del franchise Deadpool riprende il proprio ruolo in Deadpool & Wolverine, con Hugh Jackman che tornerà nel ruolo di Wolverine, per la prima volta al fianco dell'amico e collega Ryan Reynolds nel ruolo di Deadpool.

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile coinvolgimento di Taylor Swift in Deadpool 3; la cantante sarà nel film di Shawn Levy?