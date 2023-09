In Deadpool 3 tornerà Tobey Maguire? Tutto sugli ultimi rumor!

Deadpool 3 è atteso come il film che potrebbe essere in grado di risollevare le sorti dei cinecomic al pari di quanto è successo con il terzo capitolo di Guardiani della Galassia. A mesi di distanza dal debutto continuano a inseguirsi indiscrezioni di ogni tipo compresa quella relativa alla presenza, nel film, dello Spider-Man di Tobey Maguire.

Mentre ci si chiede se Deadpool 3 svelerà il prossimo interprete di Wolverine, l’insider Daniel Richtman ha usato il suo profilo Twitter per sganciare la bomba che vedrebbe lo Spider-Man della trilogia di Sam Raimi comparire alla fine del terzo film sull’irriverente supereroe interpretato da Ryan Reynolds.

Sul social di Elon Musk, DanielRPK ha infatti pubblicato un post con il logo del nuovo film Marvel lasciandosi andare a un “Pizza Time” che molti fan dei primi film dell’Uomo Ragno ricorderanno come una delle più celebri battute di Spider-Man 2.

Naturalmente si tratta soltanto di rumor da prendere assolutamente con le pinze, per quanto sembra che la Casa delle Idee sia intenzionata a riportare molti attori che abbiano interpretato un eroe Marvel nei prossimi capitoli dedicati al multiverso.

Lo stesso Maguire in un’intervista a Variety si era detto pronto a tornare nel ruolo: “Amo questi film e amo tutte le diverse serie. Se questi ragazzi mi chiamassero e mi chiedessero di fare una scena e di tornare come Spider-Man risponderei di sì. Perché non dovrei farlo?”.

In attesa di capire se i rumor a proposito dell’Uomo Ragno abbiano un fondo di verità, vi lasciamo alla notizia che anche Daniel Radcliffe potrebbe avere un ruolo in Deadpool 3.