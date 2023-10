Deadpool 3, Taylor Swift diventa Dazzler nella fan-art di BossLogic

Il possibile cameo di Taylor Swift in Deadpool 3 sta facendo sognare gli appassionati, e, in alcuni casi, li spinge a creare delle stupende fan-art: basti pensare a quella targata BossLogic, nella quale la cantante diventa un Dazzler!

L'immagine mantiene il background musicale, poiché l'artista è in piedi sul palco con un microfono tra le mani. Il vestito azzurro scintillante, unito alla placca sotto l'occhio sinistro, rende l'artista ancor più splendida e pronta a debuttare nel Marvel Cinematic Universe. Trovate il post Instagram in calce alla notizia.

A questo punto, però, una domanda sorge spontanea: chi è Dazzler? Per chi non la conoscesse, si tratta di una superoina entrata a far parte del gruppo degli X-Men dopo la sua carriera da cantante – ecco perché Taylor Swift è estremamente indicata. Tra i suoi poteri, ricordiamo la capacità di creare scudi di luce e canalizzare raggi fosforescenti, fino a causare cecità nel nemico. Le bastano suoni e vibrazioni per forgiare il suo temibile arsenale.

In realtà, Dazzler ha già debuttato sul grande schermo: ci riferiamo a X-Men: Dark Phoenix, in cui il personaggio in questione (interpretato da Halston Sage) ebbe un rapido cameo. "Non volevo che ci fossero troppi personaggi" ha dichiarato Simon Kingberd, il regista della pellicola. "Nell'originale Dark Phoenix c'era il Club Infernale, i Lilandra e gli Shi'ar. Insomma: molte altre trame da seguire, ma io ho voluto ridurre il film essenziale e aggiungere qua e là qualche cameo. Sono un grande fan di Dazzler: quando c'è stata l'occasione di inserirla in una festa, mi sono detto... Sì, perché no?".

Per approfondire l'argomento – e in attesa di un possibile 'secondo debutto' di Dazzler –, ecco la nostra recensione di X-Men: Dark Phoenix.