In Deadpool 3 ci sarà Taylor Swift? Il clamoroso rumor!

È stata confermata la presenza degli X-Man in Deadpool 3, ma non solo, secondo alcuni rumour nel prossimo film dedicato all’anti-eroe per eccellenza potrebbe comparire la cantante Taylor Swift.

In un video pubblicato dalla giornalista Dianna Russini sul social X si può osservare la cantante entrare allo stadio per assistere a un match della NFL, il campionato di football americano, accompagnata da Ryan Reynolds, Blake Lively, Hugh Jackman e Shawn Levy, regista della saga di Deadpool. Quella che potrebbe sembrare tranquillamente un’uscita tra amici si è immediatamente trasformata in un’occasione per ipotizzare la comparsa della star all’interno di Deadpool 3.

Non sarebbe la prima volta che Swift compare all’interno di una pellicola, l’artista aveva già partecipato in “Cats” insieme a Jason Derulo, in cui la sua performance è stata lodata dalla critica nonostante l’enorme flop del film, e nel recente Amsterdam di David O.Russell. Inoltre, la cantante tornerà al cinema con il suo nuovo film concerto “Taylor Swift: The Eras Tour” nel mese di ottobre. L’evento cinematografico di Swift si prospetta essere un grande successo, dato che la pellicola ha già venduto più prevendite di Avengers: Endgame, il più grande incasso nella storia del cinema dopo Avatar.

Per quel che riguarda le avventure di Wade Wilson, il terzo capitolo aveva subito uno stop a causa dello sciopero SAG, ma Ryan Reynolds e Hugh Jackman si sono incontrati per tornare a lavorare su Deadpool 3.