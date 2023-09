Deadpool 3 svelerà anche chi sarà Wolverine nel MCU dopo il ritiro di Hugh Jackman?

Stando alle ultime indiscrezioni arrivate sul web da parte dei più rinomati insider del settore, Deadpool 3 introdurrà diverse varianti di Wolverine in vista del definitivo addio di Hugh Jackman e l'arrivo di un nuovo attore per interpretare il personaggio nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

Secondo i recenti rapporti, in Deadpool 3 il protagonista interpretato da Ryan Reynolds nel corso del film cercherà le varianti di Logan prima di rendersi conto che nessuno può "sostituire Hugh Jackman". Tuttavia, questa sua ricerca potrebbe portarlo a contatto con l'attore che alla fine sostituirà Hugh Jackman per assumere il ruolo del nuovo Wolverine nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

Stando a KC Walsh, ad esempio, alla fine del film il pubblico si sarà fatto una "buona idea" su chi sarà Logan del MCU, anche se non ci sarà un vero e proprio annuncio in pompa magna. Anche i recenti rumor su Karl Urban e la star di Harry Potter Daniel Radcliffe dovrebbero riguardare solo dei camei nei panni di Varianti di Wolverine, e non QUEL Wolverine che diventerà il supereroe 'ufficiale' del MCU dopo l'addio di Hugh Jackman. A questo proposito, il famoso insider Can we get some toast ha anticipato che "Deadpool 3 finirà su una nota poetica con Deadpool e Wolverine che mangiano una pizza insieme, ma non posso dove si trovano né di chi è la pizza...".

Infine, il noto My time to shine hello ha assicurato che Hugh Jackman sarà Wolverine per tutto il resto della Saga del Multiverso, e che il suo sostituto 'entrerà in campo' dalla Fase 7 o comunque dopo Avengers: Secret Wars - film che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe dare il via ad un soft reboot del Marvel Cinematic Universe.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità e indiscrezioni riguardanti Deadpool 3, restate sintonizzati.