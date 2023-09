Deadpool 3, svelato perché ci saranno così tante Varianti di Wolverine? Torna il Meta-MCU

Dopo il rumor sul casting di Daniel Radcliffe in Deadpool 3, presumibilmente per interpretare una nuova Variante di Wolverine, un'altra indiscrezione sulla trama del prossimo titolo Marvel Studios anticipa alcuni dettagli relativi all'aspetto meta-cinematografico del film.

Finora, infatti, le tante indiscrezioni su Deadpool 3 si sono concentrare principalmente sui camei di personaggi vecchi e nuovi o sui collegamenti con i prossimi film degli Avengers e la Saga del Multiverso, ma in un nuovo post pubblicato sui propri canali social il noto insider Daniel Richtman ha ricordato a tutti un aspetto fondamentale della saga di Deadpool: la sua natura meta-cinematografica. Proprio come nei fumetti Deadpool sa di essere all'interno di un fumetto, al cinema Deadpool è consapevole di trovarsi in un film e anche se Deadpool 3 sarà firmato dai Marvel Studios questa caratteristica non andrà perduta, anzi: in base alle informazioni di Daniel Richtman, proprio questa natura meta-cinematografica servirà a spiegare la presenza di tante Varianti di Wolverine in Deadpool 3.

"Una delle sottotrame del film vede Deadpool mettersi alla ricerca del 'perfetto' Wolverine", si legge nel post di Daniel Richtman, "e nel suo viaggio incontrerà tutta una serie di varianti prima di rendersi conto che, semplicemente, non è possibile sostituire il Wolverine di Hugh Jackman." Vale la pena di notare che la medesima informazione è rimbalzata anche sui canali del noto insider My time to shine hello e se confermata rappresenterebbe la seconda vera incursione dei Marvel Studios nel 'meta-cinematografico' dopo la serie tv di She-Hulk.

Per altri contenuti scoprite quanto manca alla fine delle riprese di Deadpool 3, bloccate a causa degli scioperi di Hollywood.