Deadpool 3, svelato quale NON sarà il ruolo di Emma Corrin: ma interpreterà il villain

Dopo le criptiche dichiarazioni di Patrick Stewart su Deadpool 3, torniamo a parlare dell'attesissimo primo cinecomix rated-r dei Marvel Studios puntando i riflettori sul recente casting della star di The Crown Emma Corrin.

Sebbene all'annuncio ufficiale dell'ingresso dell'attrice nel cast del film Marvel Cinematic Universe non siano seguite informazioni precise sul ruolo che andrà ad interpretare, alcune indiscrezioni hanno anticipato la possibilità che Emma Corrin potesse interpretare l'androide Danger. Tuttavia queste voci di corridoio sono state immediatamente smentite, dato che il giornalista Justin Kroll di Deadline ha scritto su Twitter che "più fonti" gli hanno confermato che il ruolo di Emma Corrin, sebbene ancora sconosciuto, non sarà Danger. Per completezza, comunque, Kroll ha specificato che l'attrice dovrebbe effettivamente interpretare il villain del film...qualunque esso sia.

Per chi non lo sapesse, Danger è la personificazione della famosa Stanza del Pericolo degli X-Men, ed è apparso per la prima volta nel 2005 in Astonishing X-Men Vol. 3 #8. Prima dell'ingresso nel cast di Emma Corrin alcune indiscrezioni avevano identificato in questo particolare personaggio Marvel Comics il villain del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, cosa che ha portato i fan a pensare che l'attrice lo avrebbe interpretato.

L'appuntamento con la rivelazione del ruolo di Emma Corrin, dunque, è stato rimandato: per il momento, però, i fan possono escludere il nome di Danger dalla lunga lista di possibilità.