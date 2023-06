Deadpool 3, svelato il misterioso ruolo di Matthew Macfadyen?

C'è grande attenzione attorno al terzo capitolo di Deadpool, il primo facente parte del Marvel Cinematic Universe, con Hugh Jackman che tornerà per l'occasione nel ruolo di Logan/Wolverine. Attorno al progetto sono circolate moltissime voci e speculazioni e una di queste riguarda la star di Succession Matthew Macfadyen.

L'attore britannico era stato precedentemente annunciato nel cast del film, senza che venisse specificato il ruolo, come da prassi Marvel.

Tuttavia, nelle ultime ore sul web è comparsa sull'account di CanWeGetSomeToast un tweet che svelerebbe il personaggio di Macfadyen.



Secondo il popolare scooper, l'attore interpreterebbe Paradox, un personaggio che ha radici nei fumetti di She-Hulk; si tratta di un agente della Time Variance Authority che funge da giudice nel processo di She-Hulk supervisionato dall'organizzazione. Nello stesso numero è presente anche il collega Mobius, interpretato da Owen Wilson nella serie tv Loki.



Matthew Macfadyen è entrato nel cast di Deadpool 3 dopo una prolifica carriera tra cinema e tv; è famoso per il ruolo del signor Darcy mentre di recente ha ottenuto il plauso della critica per la sua performance nella serie Succession, nella quale ha interpretato Tom Wambsgans.



In una recente intervista, Macfadyen ha confessato quando ha scoperto il finale di Succession, serie HBO conclusasi da poco.